Президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину
Стубб: Отправку финских миротворцев на Украину обсуждать преждевременно
Говорить о возможной отправке финских миротворцев на Украину сейчас преждевременно. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.
«В целом мы готовы совершить конкретные шаги, однако с нашей точки зрения ещё слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса», — заявил Стубб в интервью BBC.
Он также отметил, что Финляндия имеет общую границу с Россией длиной 1340 км. При этом он подчеркнул, что страна защищает свои северные границы, однако существует возможность участия в мирном разрешении конфликта на Украине.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что с момента окончания советско-финской войны прошло уже 85 лет, однако Финляндия, как и в 1939 году, снова становится базой для возможной агрессии против России. Он указал на сходства между событиями, которые привели к началу советско-финской войны, и текущей ситуацией. Политик считает, что финские историки преднамеренно искажают причины конфликта 1939-1940 годов.
ТАСС / AP / Matthias Schrader