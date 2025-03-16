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16 марта, 15:32

Президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину

Стубб: Отправку финских миротворцев на Украину обсуждать преждевременно

Говорить о возможной отправке финских миротворцев на Украину сейчас преждевременно. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.

«В целом мы готовы совершить конкретные шаги, однако с нашей точки зрения ещё слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса», — заявил Стубб в интервью BBC.

Он также отметил, что Финляндия имеет общую границу с Россией длиной 1340 км. При этом он подчеркнул, что страна защищает свои северные границы, однако существует возможность участия в мирном разрешении конфликта на Украине.

«Когда дипломатия не работает»: Стубб послал Трампа и Зеленского в финскую сауну
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Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что с момента окончания советско-финской войны прошло уже 85 лет, однако Финляндия, как и в 1939 году, снова становится базой для возможной агрессии против России. Он указал на сходства между событиями, которые привели к началу советско-финской войны, и текущей ситуацией. Политик считает, что финские историки преднамеренно искажают причины конфликта 1939-1940 годов.

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ТАСС / AP / Matthias Schrader

Александра Мышляева
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