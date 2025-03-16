Президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину

Говорить о возможной отправке финских миротворцев на Украину сейчас преждевременно. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.

«В целом мы готовы совершить конкретные шаги, однако с нашей точки зрения ещё слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса», — заявил Стубб в интервью BBC.

Он также отметил, что Финляндия имеет общую границу с Россией длиной 1340 км. При этом он подчеркнул, что страна защищает свои северные границы, однако существует возможность участия в мирном разрешении конфликта на Украине.