Со дня окончания советско-финской войны исполняется уже 85 лет, однако Финляндия, ровно как и в 1939 году, вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии, направленной против России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Сегодня мы видим схожую ситуацию — территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — констатировал Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».