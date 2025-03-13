Патрушев: Финляндия становится плацдармом для потенциальной агрессии против РФ
Со дня окончания советско-финской войны исполняется уже 85 лет, однако Финляндия, ровно как и в 1939 году, вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии, направленной против России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Сегодня мы видим схожую ситуацию — территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — констатировал Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».
Патрушев отметил ряд параллелей между событиями, приведшими к началу советско-финской войны, и нынешней ситуацией. По его мнению, финские историографы намеренно искажают причины конфликта 1939-1940 годов. Он напомнил, что США и Великобритания в начале 1940 года договорились о том, чтобы начать войну против СССР, ударить из Финляндии, захватив Ленинград, а также создать «национальное русское правительство».
Кроме того, в качестве примера страны, проводящей провокационную политику в отношении России, можно взять Францию. Недавно президент республики Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой для государства и остальной Европы. На основании этого умозаключения он призвал распространить защиту французского ядерного арсенала на все страны Евросоюза. Правда эксперты считают, что это всего лишь громкие слова.
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