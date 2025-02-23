Финляндия не будет открывать границу с Россией, опасаясь «потока мигрантов»

Финляндия не собирается открывать границу с Россией, потому что опасается возможного потока беженцев. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью изданию Keskisuomalainen . По словам финского чиновника, более того, необходимо ужесточить контроль на границе с РФ в целях безопасности.

Напомним, что пункты пропуска на границе с Россией Финляндия закрыла ещё в ноябре 2023 года. Решение объяснялось «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Москва назвала голословными такие обвинения. В январе 2025 года премьер-министр Петтери Орпо ещё раз подтвердил, что граница Финляндии с Россией останется закрытой из-за «неизменной угрозы». При этом финский президент Александр Стубб возложил всю вину за прекращение контактов с РФ на Москву.