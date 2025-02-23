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Регион
23 февраля, 14:02

Финляндия не будет открывать границу с Россией, опасаясь «потока мигрантов»

Глава МО Финляндии Хяккянен: Страна не откроет границу с РФ из-за мигрантов

Финляндия не собирается открывать границу с Россией, потому что опасается возможного потока беженцев. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью изданию Keskisuomalainen. По словам финского чиновника, более того, необходимо ужесточить контроль на границе с РФ в целях безопасности.

«Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию», — подчеркнул Хяккянен.

Стало известно, где сейчас находится мальчик, сбежавший в Россию через финскую границу
Стало известно, где сейчас находится мальчик, сбежавший в Россию через финскую границу

Напомним, что пункты пропуска на границе с Россией Финляндия закрыла ещё в ноябре 2023 года. Решение объяснялось «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Москва назвала голословными такие обвинения. В январе 2025 года премьер-министр Петтери Орпо ещё раз подтвердил, что граница Финляндии с Россией останется закрытой из-за «неизменной угрозы». При этом финский президент Александр Стубб возложил всю вину за прекращение контактов с РФ на Москву.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Татьяна Миссуми
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