Финляндия возложила на РФ ответственность за ситуацию на границе, которую сама же закрыла

Ситуация на границе между Финляндией и РФ, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, якобы зависит от российской стороны, заявил финский президент Александр Стубб.

«Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно», — цитирует Стубба Yle.