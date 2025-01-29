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29 января, 15:05

Финляндия возложила на РФ ответственность за ситуацию на границе, которую сама же закрыла

Президент Финляндии Стубб: Открытие госграницы зависит от России

Ситуация на границе между Финляндией и РФ, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, якобы зависит от российской стороны, заявил финский президент Александр Стубб.

«Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно», — цитирует Стубба Yle.

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Напомним, что пункты пропуска на границе с Россией Финляндия закрыла ещё в ноябре 2023 года, объяснив такое решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». В Москве эти обвинения отвергали. В январе 2025 года премьер-министр Петтери Орпо заявил, что граница Финляндии с Россией останется закрытой из-за «неизменной угрозы».

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ТАСС / Александр Демьянчук

Александра Вишнякова
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