Финляндия возложила на РФ ответственность за ситуацию на границе, которую сама же закрыла
Президент Финляндии Стубб: Открытие госграницы зависит от России
Ситуация на границе между Финляндией и РФ, которую Хельсинки закрыл в одностороннем порядке, якобы зависит от российской стороны, заявил финский президент Александр Стубб.
«Мы пока не видим с российской стороны никаких признаков того, что, если мы откроем границы, подобная инструментализация просителей убежища не повторится. Пока нет такой уверенности, на мой взгляд, открыть границу сложно», — цитирует Стубба Yle.
Напомним, что пункты пропуска на границе с Россией Финляндия закрыла ещё в ноябре 2023 года, объяснив такое решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». В Москве эти обвинения отвергали. В январе 2025 года премьер-министр Петтери Орпо заявил, что граница Финляндии с Россией останется закрытой из-за «неизменной угрозы».
ТАСС / Александр Демьянчук