В Финляндии закроется магазин, который россияне использовали для «откатки» визы
Магазин Lidl закроет свой супермаркет на границе России и Финляндии
На финляндско-российской границе закроется магазин немецкой сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl. Он перестанет работать с 29 декабря, сообщили на сайте торговой сети.
Это, кстати, первый магазин, который встречается на пути у туристов после пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка». По какой причине Lidl заканчивает свою работу — неизвестно.
Магазин пользовался большой популярностью у российских туристов. Граждане РФ, которые хотели «откатать» визу, обычно пересекали пункт пропуска, заходили в гипермаркет за различными европейскими товарами и возвращались на родину с открытой финской визой.
Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что граница Финляндии с Россией пока ещё будет закрыта. В Хельсинках заявили, что РФ начнёт отправлять в страну мигрантов без надлежащих документов в случае открытия «пределов». При этом пограничные службы продолжают действовать согласно инструкции и пропускать только тех, кто имеет на это право, заявили в Москве.
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