В США пенсионерка-миллионерша с русской фамилией трижды обокрала один и тот же магазин

Две американские пенсионерки-миллионерши три раза обокрали один и тот же магазин одежды для горнолыжного спорта на озере Тахо на границе штатов Калифорния и Невада. 68-летние Татьяна Жуковская и Клара Майкельсон, которые ранее работали стоматологами, украли товары на сумму 1500 долларов, сообщает Daily Mail.

Женщины даже не думали скрываться и попали на камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали как они неторопливо выходят из магазина с неоплаченными товарами, садятся в «лексус» серебристого цвета и уезжают. Уточняется, что кражи были совершены 22 июля, 19 августа и 25 ноября.

Жуковскую и Майкельсон арестовали, после чего отпустили под залог. Им предъявлены обвинения в краже и заговоре с целью совершения преступления. Мотивы пенсионерок неизвестны, по данным журналистов, дамы проживают в элитных районах в Сан-Франциско и Хиллсборо и владеют элитными особняками стоимостью по 1,5 млн долларов каждая.