Пьяный иркутянин притворился зомби, чтобы обокрасть алкогольный магазин
В Иркутске пьяный молодой человек притворился зомби, чтобы обворовать алкогольный магазин. Изобретательно спланированную аферу сняли кадры видеонаблюдения, которые опубликовала пресс-служба регионального МВД.
Операция «Зомби» в алкомаркете Иркутска. Видео © VK / Полиция Иркутской области. МВД
«В отдел полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» 4 ноября поступило заявление от продавца магазина, расположенного в посёлке Марково. Женщина пояснила, что в дискаунтере было совершено хищение алкогольных напитков на общую стоимость более двух тысяч рублей», — сказано в публикации ведомства.
Дерзкий план состоял в следующем: молодой мужчина, согнувшись в три погибели (заранее вошёл в роль) зашёл в магазин и начал ползать по полу, всем своим видом показывая, что плохо контролирует собственное тело, и начал издавать непонятные звуки. Его подельники в это время воспользовались суматохой, спрятали под одежду несколько бутылок со спиртным и покинули магазин. Сам «зомби» после этого заграбастал бутылку водки 0,7 и тоже выскочил на улицу.
После провёрнутого дельца богатые фантазией грабители поехали на квартиру, где до этого распивали, и продолжили развлекаться. Увы, вскоре их задержали полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в рамках статьи 161 УК РФ «Грабёж».
А ранее Life.ru рассказал о вооружённом ограблении «Магнита» в Таганроге, которое действительно могло обернуться печальными последствиями, хотя номинально нечисть там не присутствовала. В магазин залетел мужчина с гранатой в руках, угрожая взорвать всех внутри, если ему не дадут то, что он хочет. Схватив награбленное, он сбежал, но только для того, чтобы вскоре быть задержанным полицией. Граната оказалась страйкбольной. Впрочем, если не соблюдать технику безопасности при её использовании, вполне можно навредить человеку.