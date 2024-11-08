Пьяный иркутянин притворился зомби, чтобы обокрасть алкогольный магазин

В Иркутске пьяный молодой человек притворился зомби, чтобы обворовать алкогольный магазин. Изобретательно спланированную аферу сняли кадры видеонаблюдения, которые опубликовала пресс-служба регионального МВД.

Операция «Зомби» в алкомаркете Иркутска. Видео © VK / Полиция Иркутской области. МВД

«В отдел полиции №10 МУ МВД России «Иркутское» 4 ноября поступило заявление от продавца магазина, расположенного в посёлке Марково. Женщина пояснила, что в дискаунтере было совершено хищение алкогольных напитков на общую стоимость более двух тысяч рублей», — сказано в публикации ведомства.

Дерзкий план состоял в следующем: молодой мужчина, согнувшись в три погибели (заранее вошёл в роль) зашёл в магазин и начал ползать по полу, всем своим видом показывая, что плохо контролирует собственное тело, и начал издавать непонятные звуки. Его подельники в это время воспользовались суматохой, спрятали под одежду несколько бутылок со спиртным и покинули магазин. Сам «зомби» после этого заграбастал бутылку водки 0,7 и тоже выскочил на улицу.

После провёрнутого дельца богатые фантазией грабители поехали на квартиру, где до этого распивали, и продолжили развлекаться. Увы, вскоре их задержали полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в рамках статьи 161 УК РФ «Грабёж».