Съёмочную группу польского канала ограбили у дома в Беркли, где выросла Харрис

Съёмочная группа польского телеканала TVP Info стала жертвой кражи в Беркли недалеко от дома, где провела детство вице-президент США Камала Харрис. Инцидент, о котором канал сообщил в соцсети Х, произошёл 4 ноября, когда чемодан с телевизионным оборудованием исчез с места съёмки.

После обращения в полицию местонахождение украденного чемодана удалось установить с помощью встроенного датчика геолокации. На указанном адресе съёмочная группа застала только соседей, но позже к дому подошла его хозяйка с дочерью. Первоначально женщина заявила, что забрала чемодан, оставленный без присмотра. Однако её дочь вскоре призналась, что именно она забрала оборудование.

Кейс был возвращен польской съёмочной группе, а полицейские пообещали составить протокол на несовершеннолетнюю нарушительницу.