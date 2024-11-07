Съёмочную группу польского канала ограбили у дома в Беркли, где выросла Харрис
Съёмочная группа польского телеканала TVP Info стала жертвой кражи в Беркли недалеко от дома, где провела детство вице-президент США Камала Харрис. Инцидент, о котором канал сообщил в соцсети Х, произошёл 4 ноября, когда чемодан с телевизионным оборудованием исчез с места съёмки.
После обращения в полицию местонахождение украденного чемодана удалось установить с помощью встроенного датчика геолокации. На указанном адресе съёмочная группа застала только соседей, но позже к дому подошла его хозяйка с дочерью. Первоначально женщина заявила, что забрала чемодан, оставленный без присмотра. Однако её дочь вскоре призналась, что именно она забрала оборудование.
Кейс был возвращен польской съёмочной группе, а полицейские пообещали составить протокол на несовершеннолетнюю нарушительницу.
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