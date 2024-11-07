Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 23:33

Съёмочную группу польского канала ограбили у дома в Беркли, где выросла Харрис

Съёмочная группа польского телеканала TVP Info стала жертвой кражи в Беркли недалеко от дома, где провела детство вице-президент США Камала Харрис. Инцидент, о котором канал сообщил в соцсети Х, произошёл 4 ноября, когда чемодан с телевизионным оборудованием исчез с места съёмки.

После обращения в полицию местонахождение украденного чемодана удалось установить с помощью встроенного датчика геолокации. На указанном адресе съёмочная группа застала только соседей, но позже к дому подошла его хозяйка с дочерью. Первоначально женщина заявила, что забрала чемодан, оставленный без присмотра. Однако её дочь вскоре призналась, что именно она забрала оборудование.

Кейс был возвращен польской съёмочной группе, а полицейские пообещали составить протокол на несовершеннолетнюю нарушительницу.

Сбежавшего в Испанию стендапера Руслана Белого* обокрали в эмиграции
Сбежавшего в Испанию стендапера Руслана Белого* обокрали в эмиграции

Ранее Life.ru писал про лжеветеринара, который украл у москвички африканскую ежиху и ограбил на 30 тысяч. Мошенник запросил за лечение больного зверька почти 30 тысяч рублей, с которыми бесследно исчез, прихватив с собой чужого питомца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Польша
  • США
  • Камала Харрис
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar