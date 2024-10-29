Лжеветеринар-рецидивист украл экзотическую ежиху у москвички и развёл её на 30 тысяч

Жительница Москвы по имени Елизавета попалась на удочку ветеринара-мошенника и лишилась экзотической африканской ежихи по кличке Майя. «Айболит» запросил за лечение больного зверька почти 30 тысяч рублей, с которыми бесследно исчез, прихватив с собой чужого питомца. Подробностями произошедшего с SHOT поделилась сама героиня необычной истории.

По словам хозяйки Майи, всё началось в начале октября этого года, когда ежиха простудилась. Сначала Елизавета пыталась самостоятельно поставить животное на лапы, но лечение не дало результата. В одну из ночей состояние питомца резко ухудшилось: зверёк перестал ходить и обмяк.

«Тогда я в панике начала искать выездного ветеринара. Я не знала, куда можно с ней ночью поехать и переживала везти её в таком состоянии. Я в тот момент вообще не подумала, что что-то такое может быть, поэтому я ни точный адрес сразу же не спросила, ни какого-то подтверждения, никакого договора, ничего. Мне казалось, что если человек ветеринар, приезжает, забирает животное, то он точно его будет лечить», — призналась собеседница SHOT.

Хозяйка африканской ежихи рассказала о последних днях с питомцем. Видео © Telegram / SHOT

На призыв о помощи откликнулся человек по имени Ринат, который представился специалистом по экзотическим животным. Он быстро диагностировал у Майи пневмонию и забрал ежиху в клинику, выписав хозяйке счёт на 22 тысячи. Затем псевдоветеринар сообщил об ухудшении состояния питомца и попросил ещё 5 тысяч на размещение пациента в кислородной камере. Подвох Елизавета заметила не сразу, а лишь когда медик прислал ей скачанный из Интернета рентгеновский снимок. На требование отправить свежий снимок Майи Ринат сначала отвечал отмазками, а затем и вовсе заблокировал владелицу зверька.

По данным SHOT, похититель чужих питомцев работает в паре с другим мошенником — Александром Мурадовым. Они снискали дурную славу ещё в 2020 году, когда убили и выбросили тела более десяти породистых собак. Тогда владельцы четвероногих не смогли добиться правосудия. Однако Елизавета твёрдо намерена наказать обидчика Майи, девушка написала заявление в полицию.