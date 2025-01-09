«Мы не можем»: Власти Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией

Граница Финляндии с Россией останется закрытой. Об этом журналистам заявил премьер-министр скандинавского государства Петтери Орпо. Он отметил, что власти решили сохранить прежнюю позицию после обсуждения вопросов безопасности с политическими лидерами и руководителями парламентских фракций.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остаётся неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал Орпо.