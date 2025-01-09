«Мы не можем»: Власти Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией
Премьер Финляндии Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой
Граница Финляндии с Россией останется закрытой. Об этом журналистам заявил премьер-министр скандинавского государства Петтери Орпо. Он отметил, что власти решили сохранить прежнюю позицию после обсуждения вопросов безопасности с политическими лидерами и руководителями парламентских фракций.
«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остаётся неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал Орпо.
Кроме того, глава кабмина подчеркнул, что «теневой флот России» является крупнейшей проблемой в Балтийском море, и в ЕС и НАТО активно разрабатываются меры для её решения.
Напомним, с ноября 2023 года финские власти закрыли пограничные пункты на границе с Россией, объяснив своё решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это шаг создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года Министерство внутренних дел Финляндии заявило, что границы не будут открыты до тех пор, пока ситуация не изменится.
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