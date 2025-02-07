Стало известно, где сейчас находится мальчик, сбежавший в Россию через финскую границу

Несовершеннолетний мальчик, который нелегально пересек границу России с Финляндией, сейчас находится в социальном учреждении в Санкт-Петербурге. Его состояние стабильное, он здоров и уже успел связаться с матерью по телефону.

«Ребёнок в порядке и находится под наблюдением», — сообщил Алексей Буцайло, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Представитель аппарата омбудсмена не стал комментировать информацию о возможном украинском гражданстве мальчика. Ранее 47news сообщал, что подросток является членом семьи украинских беженцев.

По данным пограничной службы юго-восточной Финляндии, на которую ссылается финский портал Yle, мальчик пересек границу 31 января в районе города Иматра. Подростку 13 лет, его семья находится в Финляндии и пока не имеет возможности прибыть в Россию.

«Наш приоритет — вернуть мальчика как можно скорее», — заявил Юсси Хонканен, глава следственного управления полиции Юго-восточной Финляндии.