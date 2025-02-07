Пограничники задержали подростка, незаконно пересёкшего границу РФ и Финляндии
Yle: Подросток незаконно пересёк границу между РФ и Финляндией
Российские пограничники задержали подростка, который без разрешения пересёк границу между РФ и Финляндией. Об этом сообщает портал Yle.
Нарушение было зафиксировано финской пограничной охраной 31 января. Сообщается, что подросток самостоятельно пересёк границу без ведома родителей, которые крайне обеспокоены ситуацией. Инцидент находится на контроле пограничных ведомств Финляндии и России.
«Если его не вернут по требованию пограничных властей, будет задействовано министерство иностранных дел Финляндии», — сообщает портал, уточняя, что МИД Финляндии уведомлен о случившемся.
Напомним, в ноябре 2023 года власти Финляндии решили перекрыть границу с Россией, чтобы остановить «поток беженцев». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой шаг создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года финское МВД заявило, что границы не откроют, пока ситуация не измениться.
Life.ru / Шедеврум