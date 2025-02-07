Пограничники задержали подростка, незаконно пересёкшего границу РФ и Финляндии

Российские пограничники задержали подростка, который без разрешения пересёк границу между РФ и Финляндией. Об этом сообщает портал Yle.

Нарушение было зафиксировано финской пограничной охраной 31 января. Сообщается, что подросток самостоятельно пересёк границу без ведома родителей, которые крайне обеспокоены ситуацией. Инцидент находится на контроле пограничных ведомств Финляндии и России.