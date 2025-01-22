Голландские туристы дважды пересекли закрытую финско-российскую границу

Пограничная служба Финляндии задержала двух граждан Нидерландов, которые незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией. Причём сделали они это дважды, пишут финские СМИ.

Инцидент произошёл у пограничного перехода Куусамо (Суоперя с российской стороны) в понедельник, 20 января. Финские пограничники рассказали, что иностранцы проникли в Россию, а затем вернулись. О подозрительных действиях вблизи границы сообщил местный житель.