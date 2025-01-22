Голландские туристы дважды пересекли закрытую финско-российскую границу
Пограничная служба Финляндии задержала двух граждан Нидерландов, которые незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией. Причём сделали они это дважды, пишут финские СМИ.
Инцидент произошёл у пограничного перехода Куусамо (Суоперя с российской стороны) в понедельник, 20 января. Финские пограничники рассказали, что иностранцы проникли в Россию, а затем вернулись. О подозрительных действиях вблизи границы сообщил местный житель.
Голландцы были задержаны, пограничная служба Финляндии начала предварительное расследование инцидента. В деле разбираются и их коллеги из Карелии.
Напомним, в ноябре 2023 года власти Финляндии решили перекрыть границу с Россией, чтобы остановить «поток беженцев». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой шаг создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года финское МВД заявило, что границы не откроют, пока ситуация не измениться.
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