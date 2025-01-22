Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 11:59

Голландские туристы дважды пересекли закрытую финско-российскую границу

Пограничная служба Финляндии задержала двух граждан Нидерландов, которые незаконно пересекли границу между Россией и Финляндией. Причём сделали они это дважды, пишут финские СМИ.

Инцидент произошёл у пограничного перехода Куусамо (Суоперя с российской стороны) в понедельник, 20 января. Финские пограничники рассказали, что иностранцы проникли в Россию, а затем вернулись. О подозрительных действиях вблизи границы сообщил местный житель.

Голландцы были задержаны, пограничная служба Финляндии начала предварительное расследование инцидента. В деле разбираются и их коллеги из Карелии.

«Мы не можем»: Власти Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией
«Мы не можем»: Власти Финляндии оценили возможность открытия границы с Россией

Напомним, в ноябре 2023 года власти Финляндии решили перекрыть границу с Россией, чтобы остановить «поток беженцев». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой шаг создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года финское МВД заявило, что границы не откроют, пока ситуация не измениться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Александра Мышляева
  • Новости
  • Финляндия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar