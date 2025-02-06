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6 февраля, 17:07

«Прошла 1000 км»: Собака сбежала из российского приюта и обрела новый дом в Финляндии

Yle: В Финляндии волонтёры спасли собаку, которая сбежала из приюта в Ленобласти

В Финляндии волонтёры спасли собаку, которая прибежала прямиком из приюта в Светогорске Ленинградской области. Об этом сообщает финский портал Yle.

Авторы материала уточнили, что собаку по кличке Рансу нашли в лесах на юго-востоке Финляндии. Ветеринары выяснили, что у пса был современный микрочип, но он не был зарегистрирован в базе данных страны. Собаку удалось идентифицировать по номерному знаку приюта Tassutarha, куда доставили четвероного.

Владелица приюта Терхи Туува пояснила, что у сбежавшей собаки есть щенки в Светогорске. Их также доставят в Финляндию для поиска новых хозяев. Рансу сейчас живёт в городе Куопио, где за собакой присматривает семья. По информации портала, она преодолела почти тысячу километров, прежде чем обрела новый дом.

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А ранее Life.ru писал, что военнослужащий ВС РФ спас от смерти щенка на фронте. Собака вместе с солдатами выбиралась на боевые задания, лаяла при приближении дронов противника. В один из таких опасных моментов пёс чуть не погиб, из-за чего военный решил отправить его к семье в Новосибирск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Kuzovkova

Дарья Нарыкова
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