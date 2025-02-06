«Прошла 1000 км»: Собака сбежала из российского приюта и обрела новый дом в Финляндии

В Финляндии волонтёры спасли собаку, которая прибежала прямиком из приюта в Светогорске Ленинградской области. Об этом сообщает финский портал Yle.

Авторы материала уточнили, что собаку по кличке Рансу нашли в лесах на юго-востоке Финляндии. Ветеринары выяснили, что у пса был современный микрочип, но он не был зарегистрирован в базе данных страны. Собаку удалось идентифицировать по номерному знаку приюта Tassutarha, куда доставили четвероного.

Владелица приюта Терхи Туува пояснила, что у сбежавшей собаки есть щенки в Светогорске. Их также доставят в Финляндию для поиска новых хозяев. Рансу сейчас живёт в городе Куопио, где за собакой присматривает семья. По информации портала, она преодолела почти тысячу километров, прежде чем обрела новый дом.