Осиротевший тигрёнок из Приморья получил шанс на спасение
Пятый канал: Осиротевшего тигрёнка из Приморья доставили в центр реабилитации
Лишившегося матери тигрёнка доставили в реабилитационный центр в посёлке Ольга в Приморье. Как Пятому каналу сообщили представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона, подрастающий хищник получил шанс на спасение. По словам специалистов, тигрёнок сможет вернуться в «большую природу» после завершения реабилитации.
Тигрёнок из Приморья, который остался без матери, попал в реабилитационный центр. Видео © Пятый канал
Недавно в окрестностях посёлка Ольга был найден беззащитный тигрёнок, оставшийся без матери. Специалисты, при поддержке местных жителей, быстро доставили его в центр реабилитации диких животных. В этом новом месте юный хищник будет находиться под наблюдением ветеринаров в течение некоторого времени. После того как он адаптируется к жизни в дикой природе, его выпустят на свободу.
В Приморском крае стали чаще погибать неестественной смертью тигры. К примеру, 16 января там застрелили тигра-людоеда, убившего рыбака. А 21 января возле дороги нашли ещё одного убитого хищника, который с пулей внутри прошёл ещё три километра, истекая кровью.
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