Осиротевший тигрёнок из Приморья получил шанс на спасение

Лишившегося матери тигрёнка доставили в реабилитационный центр в посёлке Ольга в Приморье. Как Пятому каналу сообщили представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона, подрастающий хищник получил шанс на спасение. По словам специалистов, тигрёнок сможет вернуться в «большую природу» после завершения реабилитации.

Недавно в окрестностях посёлка Ольга был найден беззащитный тигрёнок, оставшийся без матери. Специалисты, при поддержке местных жителей, быстро доставили его в центр реабилитации диких животных. В этом новом месте юный хищник будет находиться под наблюдением ветеринаров в течение некоторого времени. После того как он адаптируется к жизни в дикой природе, его выпустят на свободу.