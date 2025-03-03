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3 марта, 17:14

«Когда дипломатия не работает»: Стубб послал Трампа и Зеленского в финскую сауну

Стубб предложил Зеленскому и Трампу сходить в сауну и вернуться к переговорам

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому воспользоваться традиционным финским методом, который может помочь разрешить конфликт, возникший в Белом доме. Суть очень проста: перед возобновлением переговоров им следует посетить сауну, чтобы расслабиться и обрести спокойствие

«Иногда публичная дипломатия не работает, но в такой ситуации нужно поступить как финн. Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — заявил Стубб в интервью Bloomberg TV.

До этого финский президент сравнил перепалку Зеленского и Трампа с супружеской ссорой. Напомним, 28 февраля президент США «вышвырнул» Зеленского, почувствовав неуважение. Сделку по редкоземельным металлам никто подписывать не стал, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Зеленский заявил, что не намерен обсуждать произошедшее.

США потребовали от Зеленского извиниться на камеру
США потребовали от Зеленского извиниться на камеру
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X / Republicans against Trump

Полина Никифорова
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