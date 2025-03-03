«Когда дипломатия не работает»: Стубб послал Трампа и Зеленского в финскую сауну

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому воспользоваться традиционным финским методом, который может помочь разрешить конфликт, возникший в Белом доме. Суть очень проста: перед возобновлением переговоров им следует посетить сауну, чтобы расслабиться и обрести спокойствие