Стубб сравнил Зеленского и Трампа с дующимися друг на друга супругами

В интервью агентству Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб провел параллель между недавней перепалкой Владимира Зеленского и Дональда Трампа, описав её как типичную ссору в браке.

«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — заявил президент Финляндии.