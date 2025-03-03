Стубб сравнил Зеленского и Трампа с дующимися друг на друга супругами
Президент Финляндии Стубб сравнил перепалку Зеленского с Трампом с ссорой в браке
В интервью агентству Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб провел параллель между недавней перепалкой Владимира Зеленского и Дональда Трампа, описав её как типичную ссору в браке.
«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — заявил президент Финляндии.
Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончилась конфликтом. Трамп «вышвырнул» Зеленского, почувствовав неуважение. В результате было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам, и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Многие политики убеждены, скандал в Овальном кабинете не останется для Зеленского без последствий. Генсек НАТО Рютте призвал главу киевского режима помириться с Трампом, а в Совфеде заявили о конце «эпохи Зеленского». А президент Бразилии Лула да Силва считает, что пререкания Зеленского в Белом доме навредили всему Европейскому союзу. Тем временем Трамп ждёт от Зеленского публичных извинений.
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