«Путин прошёл со мной через ад»: Трамп вспомнил о президенте России после перепалки с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп после ссоры с Владимиром Зеленским неожиданно вспомнил про президента РФ Владимира Путина. Обозреватель CNN Захари Вулф заявил, что республиканец не преминул поностальгировать о российском коллеге, рассуждая о несправедливых обвинениях в адрес главы Кремля.

«Путин прошёл со мной через адские испытания. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм», — цитирует автор республиканца.

Как отметил Вулф, Трамп, вероятно, имел в виду выводы американских разведчиков о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года с целью поддержать его кампанию.