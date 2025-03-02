«Путин прошёл со мной через ад»: Трамп вспомнил о президенте России после перепалки с Зеленским
CNN: Трамп вспомнил о Путине после конфликта с Зеленским в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп после ссоры с Владимиром Зеленским неожиданно вспомнил про президента РФ Владимира Путина. Обозреватель CNN Захари Вулф заявил, что республиканец не преминул поностальгировать о российском коллеге, рассуждая о несправедливых обвинениях в адрес главы Кремля.
«Путин прошёл со мной через адские испытания. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм», — цитирует автор республиканца.
Как отметил Вулф, Трамп, вероятно, имел в виду выводы американских разведчиков о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года с целью поддержать его кампанию.
Ранее стало известно, что администрация Белого дома ожидает извинений от Зеленского за своё поведение на встрече с президентом США. В противном случае двусторонние отношения могут испортиться окончательно.