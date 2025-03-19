«Пометить территорию, как собаки»: В США раскрыли план Франции и Британии по Украине
Аналитик Слебода: Макрон и Стармер могут отправить миротворцев для срыва сделки
Бывший военнослужащий армии США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas выразил мнение, что если будет принято решение о введении миротворцев на Украину, то премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон могут попытаться использовать этот военный контингент как провокацию против России.
«План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — заявил экс-военный.
Слебода также провёл параллель между гипотетическим присутствием европейских военных на Украине и «растяжкой». Он подчеркнул, что в Париже и Лондоне надеются на то, что если солдаты НАТО окажутся под огнём, это может вынудить президента США Дональда Трампа вмешаться, что, в свою очередь, приведёт к срыву мирного процесса. Тем не менее он добавил, что у Европы нет достаточных ресурсов для реализации таких планов.
По словам эксперта, Стармер и Макрон могут отправить войска на Украину, но не на передовую. Он предположил, что они будут размещены в таких городах, как Одесса, Львов и Киев, при этом называя это «силой обеспечения гарантий». Однако Слебода отметил, что у них нет необходимых ресурсов для осуществления этой операции.
Не все сторонники Киева одобрили план по возможной оправке миротворцев на Украину. Так, глава правительства Италии Джорджа Мелони считает, что продвигаемая Лондоном и Парижем отправка западных миротворцев на Украину — сложный, рискованный и неэффективный вариант. Тем временем президент Финляндии Александер Стубб убеждён, что говорить о возможной отправке финских миротворцев на Украину сейчас преждевременно. Между тем, западным миротворцам на Украине предрекли роль законной цели для Российской армии.
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