Бывший военнослужащий армии США Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas выразил мнение, что если будет принято решение о введении миротворцев на Украину, то премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон могут попытаться использовать этот военный контингент как провокацию против России.

«План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — заявил экс-военный.

Слебода также провёл параллель между гипотетическим присутствием европейских военных на Украине и «растяжкой». Он подчеркнул, что в Париже и Лондоне надеются на то, что если солдаты НАТО окажутся под огнём, это может вынудить президента США Дональда Трампа вмешаться, что, в свою очередь, приведёт к срыву мирного процесса. Тем не менее он добавил, что у Европы нет достаточных ресурсов для реализации таких планов.