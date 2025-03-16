Советуйтесь с Трампом, подонки: Медведев предостерёг НАТО от отправки «миротворцев» на Украину

Если Запад отправит на Украину «миротворцев» из стран НАТО, проигнорировав неоднократно звучавшие заявления Москвы о недопустимости их присутствия в Незалежной, это будет означать войну России с альянсом. Об этом предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на личной странице в социальной сети X.

«[Французский лидер Эмманюэль] Макрон и [глава британского правительства Кир] Стармер прикидываются дураками. Им снова и снова говорят, что миротворцы [на Украине] должны быть не из стран НАТО. Но нет же, «мы пошлём десятки тысяч» — просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом Штатов Дональдом] Трампом, подонки», — сказано в публикации.