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16 марта, 18:04

Советуйтесь с Трампом, подонки: Медведев предостерёг НАТО от отправки «миротворцев» на Украину

Медведев: Появление западных миротворцев на Украине будет означать войну с НАТО

Если Запад отправит на Украину «миротворцев» из стран НАТО, проигнорировав неоднократно звучавшие заявления Москвы о недопустимости их присутствия в Незалежной, это будет означать войну России с альянсом. Об этом предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на личной странице в социальной сети X.

«[Французский лидер Эмманюэль] Макрон и [глава британского правительства Кир] Стармер прикидываются дураками. Им снова и снова говорят, что миротворцы [на Украине] должны быть не из стран НАТО. Но нет же, «мы пошлём десятки тысяч» — просто скажите прямо, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с [президентом Штатов Дональдом] Трампом, подонки», — сказано в публикации.

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Напомним, сегодня в британской прессе были опубликованы новые подробности о планах по отправке «коалицией желающих» миротворцев в Незалежную. Одно из изданий со ссылкой на Кира Стармера сообщает, что речь идёт о контингенте более чем в 10 000 военнослужащих.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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