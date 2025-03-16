Стало известно, сколько «миротворцев» Стармер и лидеры ЕС хотят отправить на подмогу Киеву

Глава британского правительства Кир Стармер в ходе проводившейся 15 марта видеоконференции «коалиции доброй воли» («коалиация желающих») заявил о планах отправить на Украину «более 10 000 военнослужащих» в качестве миротворцев. Об этом сообщает The Sunday Times.

Высокопоставленные источники в правительстве сообщили изданию, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер добился поддержки со стороны «значительно большего числа» стран, чем те три, которые изначально предложили направить сухопутные войска в Незалежную. При этом собеседники издания предполагают, основой контингента, скорее всего, составят британские и французские военные.

Один из источников газеты заявил, что переговоры в рамках коалиции продвинулись «довольно далеко». При этом он воздержался от конкретных подробностей, пояснив, что их раскрытие могло бы «сыграть на руку России». Тем не менее источник добавил: «Это будут значительные силы с участием большого числа стран, предоставляющих войска, а также более широкой группы государств, которые внесут вклад другими способами».

Неназванный источник The Sunday Times в военных кругах, утверждает, что численность миротворческих сил может составить около 10 000. Также он сообщил, что около 35 государств согласились оказать поддержку миссии, предоставив оружие, материально-технические ресурсы и разведывательные данные.