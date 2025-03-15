«Мяч на стороне России»: Британский премьер обратился к Путину

«Мы согласились, что теперь мяч на стороне России, и президент Путин должен доказать, что он серьёзно настроен на мир, и подписать соглашение о прекращении огня на равных условиях», – приводит Sky News слова британского политика.

Союзники Киева, по словам Стармера, также согласились, что в случае отказа Москвы пойти на «немедленное и безоговорочное прекращение огня», им придётся активизировать усилия по укреплению Украины. Партнёры Киева будут вынуждены «ослабить военную машину России» и усилить давление на Путина, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. Британский премьер объяснил, что для этого военная поддержка ВСУ будет ускорена, а санкции против РФ – ужесточены.