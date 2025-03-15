«Мяч на стороне России»: Британский премьер обратился к Путину
Стармер: Путин должен доказать, что серьёзно настроен на прекращение огня
Кир Стармер и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / CHRIS RATCLIFFE, © Life.ru
Президент России Владимир Путин должен доказать, что серьёзно настроен на прекращение огня на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Мы согласились, что теперь мяч на стороне России, и президент Путин должен доказать, что он серьёзно настроен на мир, и подписать соглашение о прекращении огня на равных условиях», – приводит Sky News слова британского политика.
Союзники Киева, по словам Стармера, также согласились, что в случае отказа Москвы пойти на «немедленное и безоговорочное прекращение огня», им придётся активизировать усилия по укреплению Украины. Партнёры Киева будут вынуждены «ослабить военную машину России» и усилить давление на Путина, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. Британский премьер объяснил, что для этого военная поддержка ВСУ будет ускорена, а санкции против РФ – ужесточены.
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Владимир Путин сообщил, что Россия тоже согласна на перемирие, но с деталями. Глава государства потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения и усиления мобилизации. Тем временем Франция и Великобритания призвали Россию согласиться на перемирие на условиях Владимира Зеленского.