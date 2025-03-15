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Регион
15 марта, 15:57

«Мяч на стороне России»: Британский премьер обратился к Путину

Стармер: Путин должен доказать, что серьёзно настроен на прекращение огня

Кир Стармер и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / CHRIS RATCLIFFE, © Life.ru

Кир Стармер и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / CHRIS RATCLIFFE, © Life.ru

Президент России Владимир Путин должен доказать, что серьёзно настроен на прекращение огня на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы согласились, что теперь мяч на стороне России, и президент Путин должен доказать, что он серьёзно настроен на мир, и подписать соглашение о прекращении огня на равных условиях», – приводит Sky News слова британского политика.

Союзники Киева, по словам Стармера, также согласились, что в случае отказа Москвы пойти на «немедленное и безоговорочное прекращение огня», им придётся активизировать усилия по укреплению Украины. Партнёры Киева будут вынуждены «ослабить военную машину России» и усилить давление на Путина, чтобы убедить его сесть за стол переговоров. Британский премьер объяснил, что для этого военная поддержка ВСУ будет ускорена, а санкции против РФ – ужесточены.

Запад перешёл к обсуждению деталей отправки войск на Украину, заявил Стармер
Запад перешёл к обсуждению деталей отправки войск на Украину, заявил Стармер

Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Владимир Путин сообщил, что Россия тоже согласна на перемирие, но с деталями. Глава государства потребовал, чтобы эта сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения и усиления мобилизации. Тем временем Франция и Великобритания призвали Россию согласиться на перемирие на условиях Владимира Зеленского.

Дарья Нарыкова
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