Запад перешёл к обсуждению деталей отправки войск на Украину, заявил Стармер

Западные страны начали обсуждать операционные детали отправки войск на Украину в качестве миротворческого контингента. Соответствующее заявление сделал премьер Британии Кир Стармер.

«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал он журналистам.

Глава британского правительства также отметил, что 20 марта в Лондоне пройдёт встреча, на которой будут обсуждаться конкретные шаги по размещению войск на Украине от стран, входящих в «коалицию желающих».