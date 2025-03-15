Запад перешёл к обсуждению деталей отправки войск на Украину, заявил Стармер
Стармер: Запад переходит к обсуждению деталей отправки миротворцев на Украину
Западные страны начали обсуждать операционные детали отправки войск на Украину в качестве миротворческого контингента. Соответствующее заявление сделал премьер Британии Кир Стармер.
«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал он журналистам.
Глава британского правительства также отметил, что 20 марта в Лондоне пройдёт встреча, на которой будут обсуждаться конкретные шаги по размещению войск на Украине от стран, входящих в «коалицию желающих».
Ранее сегодня сообщалось, что Стармер организовал онлайн-саммит для союзников Украины. Основной целью данной встречи стало обсуждение инициативы лидеров Великобритании и Франции о создании так называемой «коалиции желающих», которая призвана поддержать Киев.
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