В Великобритании не готовы делиться своим ядерным оружием с Европой
Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе
В Великобритании не поддержали идею распространения ядерного оружия по Европе из-за снижения поддержки США. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита по Украине.
«Наша позиция состоит в том, что мы сделаем всё возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия. Это чёткая и последовательная позиция нашего правительства», — заявил Стармер.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что страны Европы должны создать собственный ядерный щит от России. Для этой цели он предложил использовать запасы вооружений Великобритании и Франции, тактически разместив его по всей Европе. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой всему Евросоюзу. Кроме того, он говорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
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