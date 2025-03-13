Американский сенатор-русофоб выступил с провокационным предложением в адрес Европы
Сенатор Грэм* предложил Европе создать собственный ядерный щит от РФ
Линдси Грэм*. Обложка © ТАСС / ЕРА / Chip Somodevilla
Американский сенатор Линдси Грэм* предложил европейским государствам рассмотреть возможность создания независимых сил ядерного сдерживания против России. Он нацелился на модернизацию существующих запасов вооружений Великобритании и Франции, а также на размещение тактического ядерного оружия на европейском континенте.
«Вопрос к Европе: почему бы не создать ваши собственные силы ядерного сдерживания путём модернизации британских и французских запасов, стратегически разместив тактические ядерные вооружения по Европе?» — написал сенатор-экстремист в социальной сети Х.
Согласно мнению Грэма*, такие меры будут напоминать политику, проводимую бывшим американским президентом Рональдом Рейганом в 80-х годах. Тогда Рейган внедрил крылатые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками как средство обеспечения безопасности Европы.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой всему Евросоюзу. Кроме того, он говорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на это посоветовал французскому лидеру быть осторожнее со своими ядерными арсеналами.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.