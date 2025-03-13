Американский сенатор Линдси Грэм* предложил европейским государствам рассмотреть возможность создания независимых сил ядерного сдерживания против России. Он нацелился на модернизацию существующих запасов вооружений Великобритании и Франции, а также на размещение тактического ядерного оружия на европейском континенте.

«Вопрос к Европе: почему бы не создать ваши собственные силы ядерного сдерживания путём модернизации британских и французских запасов, стратегически разместив тактические ядерные вооружения по Европе?» — написал сенатор-экстремист в социальной сети Х.

Согласно мнению Грэма*, такие меры будут напоминать политику, проводимую бывшим американским президентом Рональдом Рейганом в 80-х годах. Тогда Рейган внедрил крылатые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками как средство обеспечения безопасности Европы.