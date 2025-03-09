«Вы обгадились, дамы и господа»: Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом
Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее со своим ядерным арсеналом
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует осторожнее обращаться со своими ядерными арсеналами. Об этом заявил в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на агрессивные заявления лидера Пятой республики.
Текст в публикации Дмитрия Медведева. Фото © X / MedvedevRussiaE
В личном блоге Медведева было опубликовано фото, на котором представлены тезисы западных политиков, напечатанные на листе бумаги. Эти идеи были озвучены также французским президентом. В своей речи он, среди прочего, подчеркнул необходимость достижения «стратегического поражения» РФ, её изоляции, а также заявил о недопустимости ядерного конфликта.
«Как так вышло? Не может быть! Вы обгадились, дамы и господа... <...> Они хотели купить лестницу на небеса, но обнаружили себя по дороге в ад», — написал Медведев, сделав отсылку к известной композиции Stairway to Heaven английской рок-группы Led Zeppelin, выпущенной в 1971 году.
Также зампред Совбеза от руки написал на листе с тезисами следующую фразу: «Эй, Микрон! Поосторожнее со своим ядерным арсеналом!»
Напомним, что во время своего обращения к нации Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой Франции и всему Евросоюзу. Кроме того, он говорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме такой порыв назвали агонией перед «политической смертью».
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