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9 марта, 11:37

«Вы обгадились, дамы и господа»: Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом

Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее со своим ядерным арсеналом

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует осторожнее обращаться со своими ядерными арсеналами. Об этом заявил в соцсети X зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, реагируя на агрессивные заявления лидера Пятой республики.

Текст в публикации Дмитрия Медведева. Фото © X / MedvedevRussiaE

Текст в публикации Дмитрия Медведева. Фото © X / MedvedevRussiaE

В личном блоге Медведева было опубликовано фото, на котором представлены тезисы западных политиков, напечатанные на листе бумаги. Эти идеи были озвучены также французским президентом. В своей речи он, среди прочего, подчеркнул необходимость достижения «стратегического поражения» РФ, её изоляции, а также заявил о недопустимости ядерного конфликта.

«Как так вышло? Не может быть! Вы обгадились, дамы и господа... <...> Они хотели купить лестницу на небеса, но обнаружили себя по дороге в ад», — написал Медведев, сделав отсылку к известной композиции Stairway to Heaven английской рок-группы Led Zeppelin, выпущенной в 1971 году.

Также зампред Совбеза от руки написал на листе с тезисами следующую фразу: «Эй, Микрон! Поосторожнее со своим ядерным арсеналом!»

Угрозы Макрона в адрес России обернулись гибелью французских наёмников
Угрозы Макрона в адрес России обернулись гибелью французских наёмников

Напомним, что во время своего обращения к нации Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой Франции и всему Евросоюзу. Кроме того, он говорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме такой порыв назвали агонией перед «политической смертью».

Обложка ©

Life.ru / Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Мария Любицкая
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