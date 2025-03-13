Польша выпрашивает у Трампа ядерное оружие

Лидер Польши Анджей Дуда просит США поставить ядерное оружие у себя в государстве. Он обсудил этот вопрос со спецпосланником президента Штатов по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время, но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», — заявил Дуда.