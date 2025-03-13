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13 марта, 06:18

Польша выпрашивает у Трампа ядерное оружие

FT: Дуда просит США установить ядерное оружие в Польше

Лидер Польши Анджей Дуда просит США поставить ядерное оружие у себя в государстве. Он обсудил этот вопрос со спецпосланником президента Штатов по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время, но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», — заявил Дуда.

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Колонны с военной техникой снова идут на Украину через польский хаб после приказа Трампа

Ранее эксперты отметили, что Польша не сможет получить ядерное оружие, так как США не допустят этого. У Варшавы отсутствуют необходимые научные и конструкторские ресурсы для разработки такого типа вооружения. С подарком в виде ЯО может выступить лишь Франция и Британия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonio Batinic

Николай Рюмин
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