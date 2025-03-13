Польша выпрашивает у Трампа ядерное оружие
FT: Дуда просит США установить ядерное оружие в Польше
Лидер Польши Анджей Дуда просит США поставить ядерное оружие у себя в государстве. Он обсудил этот вопрос со спецпосланником президента Штатов по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что не только пришло время, но и стало бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь», — заявил Дуда.
Ранее эксперты отметили, что Польша не сможет получить ядерное оружие, так как США не допустят этого. У Варшавы отсутствуют необходимые научные и конструкторские ресурсы для разработки такого типа вооружения. С подарком в виде ЯО может выступить лишь Франция и Британия.
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