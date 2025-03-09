«Не думаю, что исполнится»: Военный эксперт разрушил мечты Польши о «ядерной дубине»

Польша не сможет получить ядерное оружие, так как США не допустят этого, заявил военный аналитик Виктор Баранец. Он отметил, что у Варшавы отсутствуют необходимые научные и конструкторские ресурсы для разработки такого типа вооружения. По словам эксперта, доступ к ядерным технологиям мог бы стать возможным лишь в том случае, если Франция и Великобритания решат поделиться ими с Польшей.

«Польша хочет тоже завладеть ядерной дубиной. Не думаю, что эта мечта Варшавы исполнится. Я думаю, что Вашингтон не даст Варшаве это сделать. У Польши нет абсолютно ни научной, ни конструкторской базы. Для этого, безусловно, есть одна только возможность: это если Париж и Лондон согласятся поделиться ядерными технологиями с Варшавой. Вот это уже будет очень серьёзный скандал», — сказал Баранец в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что в случае, если Польша получит доступ к ядерному оружию, Россия может начать оказывать поддержку Ирану в его ядерной программе. Военный эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп опасается такого сценария, так как обращался к Владимиру Путину с просьбой помочь остановить ядерные разработки в Тегеране. Баранец не исключил возможность достижения компромисса в ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном.