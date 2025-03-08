У Европы нет ни сил, ни средств, чтобы вступить в столкновение с Россией. Такие ресурсы есть только у США, однако американский президент Дональд Трамп уже заявил, что не хочет участвовать в подобном. Агрессивная риторика лидеров европейских стран нацелена на то, чтобы тянуть США в конфликт с Россией. Об этом сообщает польский портал Do Rzeczy.

«Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом [конфликте] участвовать. Америка может защитить себя без НАТО, но НАТО не может защитить себя без Соединённых Штатов. Лидеры европейских стран — это секта, которая полна решимости разрушить Европу», — указано в статье.

Издание подчёркивает, что другого объяснения, почему Европа ведёт себя подобным образом, быть не может. Европейские лидеры прекрасно понимают, что не справятся без поддержки Соединённых Штатов.