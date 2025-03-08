В Польше заявили, что лидеры стран Европы входят в секту
Do Rzeczy: У Европы нет средств и сил, чтобы противостоять России
У Европы нет ни сил, ни средств, чтобы вступить в столкновение с Россией. Такие ресурсы есть только у США, однако американский президент Дональд Трамп уже заявил, что не хочет участвовать в подобном. Агрессивная риторика лидеров европейских стран нацелена на то, чтобы тянуть США в конфликт с Россией. Об этом сообщает польский портал Do Rzeczy.
«Дональд Трамп уже заявил, что не хочет в этом [конфликте] участвовать. Америка может защитить себя без НАТО, но НАТО не может защитить себя без Соединённых Штатов. Лидеры европейских стран — это секта, которая полна решимости разрушить Европу», — указано в статье.
Издание подчёркивает, что другого объяснения, почему Европа ведёт себя подобным образом, быть не может. Европейские лидеры прекрасно понимают, что не справятся без поддержки Соединённых Штатов.
Американский аналитик Скотт Риттер придерживается схожего мнения. Он полагает, что страны НАТО хотят использовать США для продолжения конфликта на Украине. Однако американской стороне ни к чему участие в подобном заговоре. В России также заявили, что конфронтационная риторика Евросоюза не помогает миру в Киеве.
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