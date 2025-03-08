«Не хотим за это платить»: В США набросились на НАТО из-за Украины
Аналитик Риттер: НАТО устраивает заговор по продолжению конфликта за счёт США
Страны НАТО намерены использовать США для того, чтобы продолжать военные действия на Украине за счёт жителей Штатов. Об этом заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
«НАТО должно быть оборонительным альянсом, где все защищают друг друга, но сейчас некоторые стран-члены альянса хотят принять Украину и применить статью 5 о защите, а это приведёт к ядерной войне. США не хотят в этом участвовать и не хотят за это платить», — сказал эксперт.
По мнению аналитика, недавно высказанное предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о передаче ядерного оружия странам Европы приводит к тому, что РФ и США стремятся к наращиванию ядерного потенциала. Между тем, ранее в Вашингтоне звучали противоположные предложения о сокращении арсенала. Он также уточнил, что США ни к чему участие в подобном заговоре.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что конфронтационная риторика Евросоюза не помогает миру в Киеве. Представитель Кремля считает, что риторика, звучащая из Брюсселя и европейских столиц, едва ли помогает урегулированию украинского кризиса.
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