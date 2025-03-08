«Не хотим за это платить»: В США набросились на НАТО из-за Украины

Страны НАТО намерены использовать США для того, чтобы продолжать военные действия на Украине за счёт жителей Штатов. Об этом заявил американский аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

«НАТО должно быть оборонительным альянсом, где все защищают друг друга, но сейчас некоторые стран-члены альянса хотят принять Украину и применить статью 5 о защите, а это приведёт к ядерной войне. США не хотят в этом участвовать и не хотят за это платить», — сказал эксперт.

По мнению аналитика, недавно высказанное предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о передаче ядерного оружия странам Европы приводит к тому, что РФ и США стремятся к наращиванию ядерного потенциала. Между тем, ранее в Вашингтоне звучали противоположные предложения о сокращении арсенала. Он также уточнил, что США ни к чему участие в подобном заговоре.