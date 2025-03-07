Маск заявил, что Европа устроила геноцид украинского народа
Маск согласился, что Европа участвует в геноциде украинского народа
Европа имеет прямое отношение к геноциду мирного населения Украины. Такое мнение выразил американский миллиардер Илон Маск, согласившийся, что об этом свидетельствует заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен.
Предприниматель прокомментировал слова датской чиновницы о том, что «мир на Украине опаснее, чем конфликт», а также пост одного из пользователей соцсети X, который заявил, что Евросоюз на самом деле не оказывает поддержку Киеву, а только разжигает конфликт, заставляя Украину истекать кровью. По его мнению, это никакая не помощь, а самый настоящий геноцид.
«Да», — написал Маск в ответ.
Ранее Маск заявил, что ждёт действий в ответ на слова Зеленского о мире. Кроме того, он предлагал главарю киевского режима «амнистию» с одним условием.
Также Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер подготовили собственный сценарий разрешения конфликта на Украине на саммите в Лондоне. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обозначил прошедшую встречу как «русофобский шабаш», что оказался даже хуже проваленного визита Владимира Зеленского в США. Позднее выяснилось, что Париж и Лондон представят президенту США группу стран для защиты Украины. Однако указанные планы не мешают Британии обсуждать с Киевом новые соглашения. Стармер заявил, что Лондон выделит ещё два миллиарда долларов для закупки пяти тысяч ракет.
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