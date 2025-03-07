Предприниматель прокомментировал слова датской чиновницы о том, что «мир на Украине опаснее, чем конфликт», а также пост одного из пользователей соцсети X, который заявил, что Евросоюз на самом деле не оказывает поддержку Киеву, а только разжигает конфликт, заставляя Украину истекать кровью. По его мнению, это никакая не помощь, а самый настоящий геноцид.