В Польше захотели получить доступ к ядерному оружию НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости доступа страны к ядерному и другим видам неконвенционального оружия. Он отметил, что это стремление может быть реализовано через участие во французской инициативе по созданию ядерного зонтика.

«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — сказал Туск, выступая в Сейме (нижней палате парламента).