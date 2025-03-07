Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 13:25

В Польше захотели получить доступ к ядерному оружию НАТО

Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости доступа страны к ядерному и другим видам неконвенционального оружия. Он отметил, что это стремление может быть реализовано через участие во французской инициативе по созданию ядерного зонтика.

«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — сказал Туск, выступая в Сейме (нижней палате парламента).

Польский премьер подчеркнул, что Варшава не опасается критики и готова реализовать и использовать все меры, способствующие укреплению обороноспособности страны. Он также отметил, что поляки активно обсуждают с французской стороной их инициативу по созданию ядерного зонтика.

На Украине усомнились, что Макрон раскроет ядерный зонтик своими дрожащими руками
На Украине усомнились, что Макрон раскроет ядерный зонтик своими дрожащими руками

Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и всей Европы. Он также намерен раскрыть французский ядерный зонтик над Евросоюзом. После подобных заявлений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar