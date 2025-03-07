В Польше захотели получить доступ к ядерному оружию НАТО
Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости доступа страны к ядерному и другим видам неконвенционального оружия. Он отметил, что это стремление может быть реализовано через участие во французской инициативе по созданию ядерного зонтика.
«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — сказал Туск, выступая в Сейме (нижней палате парламента).
Польский премьер подчеркнул, что Варшава не опасается критики и готова реализовать и использовать все меры, способствующие укреплению обороноспособности страны. Он также отметил, что поляки активно обсуждают с французской стороной их инициативу по созданию ядерного зонтика.
Напомним, ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и всей Европы. Он также намерен раскрыть французский ядерный зонтик над Евросоюзом. После подобных заявлений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.
ТАСС / Zuma