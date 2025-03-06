На Украине усомнились, что Макрон раскроет ядерный зонтик своими дрожащими руками
Депутат Рады Бужанский: Макрон не сможет раскрыть ядерный зонтик над ЕС
Ядерный зонтик может и не раскрыться в дрожащих руках французского президента Эмманюэля Макрона, заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Для многих граждан Украины он является «Героем надежд», однако на самом деле не в состоянии помочь украинскому населению.
«Каждый новый год традиционно толпы беснующихся мигрантов жгут и крушат на парижских улицах сотни машин обычных, законопослушных парижан-налогоплательщиков. И никто никогда пальцем о палец не ударил, чтобы попытаться это прекратить. Ядерный зонтик в дрожащих руках, одним словом, может не раскрыться» — заявил нардеп.
Бужанский также сравнил президента Франции с «фейсбучным* патриотом», который решил мобилизоваться под конец войны и всем гордо заявляет, что отправиться на фронт. При этом, он рассчитывает, что военные действия закончатся раньше, чем он успеет туда приехать.
Напомним, накануне Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и всей Европы. Он также намерен раскрыть французский «ядерный зонтик» над Евросоюзом. После подобных заявлений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.
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