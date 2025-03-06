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6 марта, 11:07

На Украине усомнились, что Макрон раскроет ядерный зонтик своими дрожащими руками

Депутат Рады Бужанский: Макрон не сможет раскрыть ядерный зонтик над ЕС

Ядерный зонтик может и не раскрыться в дрожащих руках французского президента Эмманюэля Макрона, заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Для многих граждан Украины он является «Героем надежд», однако на самом деле не в состоянии помочь украинскому населению.

«Каждый новый год традиционно толпы беснующихся мигрантов жгут и крушат на парижских улицах сотни машин обычных, законопослушных парижан-налогоплательщиков. И никто никогда пальцем о палец не ударил, чтобы попытаться это прекратить. Ядерный зонтик в дрожащих руках, одним словом, может не раскрыться» — заявил нардеп.

Бужанский также сравнил президента Франции с «фейсбучным* патриотом», который решил мобилизоваться под конец войны и всем гордо заявляет, что отправиться на фронт. При этом, он рассчитывает, что военные действия закончатся раньше, чем он успеет туда приехать.

Макрона сравнили с министром обороны США, который сошёл с ума и погиб с кличем «Русские идут!»
Макрона сравнили с министром обороны США, который сошёл с ума и погиб с кличем «Русские идут!»

Напомним, накануне Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и всей Европы. Он также намерен раскрыть французский «ядерный зонтик» над Евросоюзом. После подобных заявлений официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о смысле приезда в Москву французского посла. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмерил Макрону время до 14 мая 2027 года.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Полина Никифорова
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