Ядерный зонтик может и не раскрыться в дрожащих руках французского президента Эмманюэля Макрона, заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Для многих граждан Украины он является «Героем надежд», однако на самом деле не в состоянии помочь украинскому населению.

«Каждый новый год традиционно толпы беснующихся мигрантов жгут и крушат на парижских улицах сотни машин обычных, законопослушных парижан-налогоплательщиков. И никто никогда пальцем о палец не ударил, чтобы попытаться это прекратить. Ядерный зонтик в дрожащих руках, одним словом, может не раскрыться» — заявил нардеп.

Бужанский также сравнил президента Франции с «фейсбучным* патриотом», который решил мобилизоваться под конец войны и всем гордо заявляет, что отправиться на фронт. При этом, он рассчитывает, что военные действия закончатся раньше, чем он успеет туда приехать.