Лавров раскрыл требование Зеленского к США разбомбить Россию ядерным оружием

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — сказал министр на пресс-конференции после встречи с генсекретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу