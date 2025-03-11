Лавров раскрыл требование Зеленского к США разбомбить Россию ядерным оружием
Лавров: Зеленский требует от США гарантий ядерного удара по России
Владимир Зеленский требует, что США гарантировали применение ядерного оружия против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — сказал министр на пресс-конференции после встречи с генсекретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украину не примут в НАТО, то США должны рассмотреть возможность передачи Киеву ядерного оружия. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные требования «граничащими с безумием». В Госдепе также отказались воспринимать Зеленского серьёзно.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis