Классическая схема: В МИД РФ высказались об открытии сбора «на ядерку» для Украины
Посол Мирошник: Деньги, собираемые на ядерное оружие для Украины, украдут
Сбор денег на ядерное оружие на Украине, начатый после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, организован с целью кражи денежных средств. Об этом заявил в своём телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Абсолютно понятно, что средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены, ибо никто никому и никакую «ядерку» продавать не станет, да и искать возможности её купить, тоже», — объяснил Мирошник.
По словам посла, организованный сбор денег является классическим примером «развода» за счёт эксплуатации эмоционального напряжения людей.
Сбор средств на ядерное оружие для Украины инициировал украинский банкир и сооснователь Монобанка Олег Гороховский. Это решение было принято после скандальной встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне 28 февраля. Напомним, закончилось всё тем, что экс-комик досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено после скандала. После визита Зеленский дал первый комментарий, в котором поблагодарил американского лидера за визит, но уточнил, что Украине нужен «справедливый и прочный мир».
Напомним, что 28 февраля Владимир Зеленский приехал на встречу с Дональдом Трампом. В ходе беседы глава киевского режима устроил перепалку с президентом и вице-президентом США. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено после скандала. После визита Зеленский дал первый комментарий, в котором поблагодарил американского лидера за визит, но уточнил, что Украине нужен «справедливый и прочный мир».
Kandinskiy / Life.ru