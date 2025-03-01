Сбор денег на ядерное оружие на Украине, начатый после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, организован с целью кражи денежных средств. Об этом заявил в своём телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.