«Коалиция нежелающих»: Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже
Welt: Саммит во Франции показал, что Зеленский может не рассчитывать на Европу
Макрон и Зеленский на встрече в Париже. Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus
Недавний саммит во Франции, посвящённый вопросам безопасности для Украины, продемонстрировал, что Владимир Зеленский, вероятно, не может полагаться на поддержку со стороны европейских стран. Об этом сообщает Die Welt.
«Весьма сомнительно, что Зеленский сможет в будущем рассчитывать на европейские страны и другие западные государства как на гарантов безопасности для Украины. Созданная Макроном коалиция желающих на самом деле — коалиция нежелающих», — говорится в материале.
Как отмечает автор статьи, данное событие чётко показало отсутствие согласия среди европейцев по вопросу достижения мира в Украине.
Напомним, саммит «коалиции желающих» по Украине прошёл в Париже 27 марта. На нём присутствовал и Владимир Зеленский. Там он назвал россиян «динозаврами», которые хотят полакомиться украинцами. На заседании выступили против снятия санкций с России. Франция, ФРГ и Великобритания считают, что снимать ограничения ещё рано. США с ними не согласны и заявляют о необходимости переоценки архитектуры санкций в отношении РФ.