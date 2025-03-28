«Коалиция нежелающих»: Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже

Недавний саммит во Франции, посвящённый вопросам безопасности для Украины, продемонстрировал, что Владимир Зеленский, вероятно, не может полагаться на поддержку со стороны европейских стран. Об этом сообщает Die Welt.

«Весьма сомнительно, что Зеленский сможет в будущем рассчитывать на европейские страны и другие западные государства как на гарантов безопасности для Украины. Созданная Макроном коалиция желающих на самом деле — коалиция нежелающих», — говорится в материале.