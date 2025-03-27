Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после саммита в Париже несколько стран решили разместить свои силы в наиболее важных со стратегической точки зрения местах на Украине. Члены «коалиции желающих» в течение трёх недель также подготовят своё предложение о соблюдении режима прекращения огня. Заявления французского лидера приводит The Guardian.

Франция и Великобритания направят на Украину военный контингент, который будет выполнять роль сдерживающего фактора. Макрон подчеркнул, что эти военные не будут участвовать в боевых действиях и не заменят украинских солдат на передовой. Основная задача миссии — присутствие в стратегически важных точках, которые будут определены совместно с украинскими властями.



Франция также планирует ускорить процесс предоставления Украине кредитов, одобренных на саммите G7, для приобретения военной техники. Макрон подчеркнул, что цель этих действий — создать для Киева максимально выгодные условия для переговоров, что, по его мнению, будет способствовать достижению стабильного и долгосрочного мира для всей Европы.