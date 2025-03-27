Макрон объявил о предстоящем визите французско-британской военной делегации на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Лондон в ближайшее время направят в Киев группу, которая должна будет проработать формат подготовки солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в будущем. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита по Украине.

«Мы с премьер-министром Британии дадим мандат главам наших Генштабов, чтобы французско-британская команда была направлена на Украину в ближайшие несколько дней», — сказал Макрон.

Он также отметил, что формат ВСУ будет определён «в тесном сотрудничестве» с Киевом. От принятых решений будет зависеть, в каком виде украинской армии предстоит существовать в будущем.