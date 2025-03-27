Макрон объявил о предстоящем визите французско-британской военной делегации на Украину
Макрон: Париж и Лондон направят в Киев группу для проработки формата ВСУ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Лондон в ближайшее время направят в Киев группу, которая должна будет проработать формат подготовки солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) в будущем. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита по Украине.
«Мы с премьер-министром Британии дадим мандат главам наших Генштабов, чтобы французско-британская команда была направлена на Украину в ближайшие несколько дней», — сказал Макрон.
Он также отметил, что формат ВСУ будет определён «в тесном сотрудничестве» с Киевом. От принятых решений будет зависеть, в каком виде украинской армии предстоит существовать в будущем.
Ранее стало известно, что сразу после завершения саммита «коалиции желающих» помочь Украине в Париже Макрон планирует позвонить президенту США Дональду Трампу. Французский лидер намерен использовать встречу для обсуждения развёртывания европейских военных на Украине. Это поможет предотвратить новую «агрессию» после достижения мира, считает глава республики.
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