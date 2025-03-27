«Очень актуально»: Матвиенко предложила Макрону ознакомиться с историей Смоленской битвы 1812 года
Матвиенко предложила Макрону ознакомиться с историей Смоленской битвы 1812 года
Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко предложила напомнить президенту Франции Эмманюэлю Макрону о Смоленском сражении 1812 года. Она отметила, что лидер Пятой республики должен изучить исторические события этой битвы.
«Смоленск всегда первым встречал натиск захватчиков, приходивших с Запада на нашу территорию. В 1812 году около стен этого города произошла знаменитая битва, которая продемонстрировала французским оккупантам силу русского оружия и героизм наших солдат», — отметила Матвиенко в ходе заседания Совфеда, посвящённого Смоленской области.
Матвиенко, обращаясь к Григорию Карасину, председателю комитета Совфеда по международным делам, предложила отправить историю Смоленской битвы Макрону. По её словам, это будет «очень актуально» для французского лидера.
Напомним, ранее Макрон заявил, что Россия представляет опасность для всей Европы и такой статус-кво сохранится на долгие годы. Он также анонсировал планы по размещению в Германии истребителей с ядерными боеголовками, а ещё заявил, что к 2035 году во Франции будут развёрнуты гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» РФ. Ряд французских политиков призвали объявить импичмент Макрону из-за его воинственной риторики.
ТАСС / Сергей Фадеичев, АР