«Очень актуально»: Матвиенко предложила Макрону ознакомиться с историей Смоленской битвы 1812 года

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко предложила напомнить президенту Франции Эмманюэлю Макрону о Смоленском сражении 1812 года. Она отметила, что лидер Пятой республики должен изучить исторические события этой битвы.

«Смоленск всегда первым встречал натиск захватчиков, приходивших с Запада на нашу территорию. В 1812 году около стен этого города произошла знаменитая битва, которая продемонстрировала французским оккупантам силу русского оружия и героизм наших солдат», — отметила Матвиенко в ходе заседания Совфеда, посвящённого Смоленской области.