Макрон: Отправленные на Украину миротворцы дадут военный ответ в случае угрозы

Западные миротворцы, которых планируется отправить на Украину, готовы к военному ответу в случае нападения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам европейского политика, размещение миротворцев не предполагает их участия в прямых боестолкновениях с российской армией. Их задача — стабилизация ситуации и защита гражданского населения.

«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы… Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — подчеркнул французский лидер.