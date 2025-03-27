Макрон: Отправленные на Украину миротворцы дадут военный ответ в случае угрозы
Западные миротворцы, которых планируется отправить на Украину, готовы к военному ответу в случае нападения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
По словам европейского политика, размещение миротворцев не предполагает их участия в прямых боестолкновениях с российской армией. Их задача — стабилизация ситуации и защита гражданского населения.
«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы… Если они окажутся в состоянии конфликта, они на него ответят», — подчеркнул французский лидер.
Напомним, что на фоне воинственной риторики Макрона во Франции всё чаще звучат призывы к его отставке. Так, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал объявить импичмент президенту, подчеркнув его «опасную» политику в отношении России.
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