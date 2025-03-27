Макрон: Лишь после возврата к «признанным» границам Украины с РФ снимут санкции
Президент Франции Эмманюэль Макрон обозначил обязательное условие для снятия антироссийских санкций. По его словам, это произойдёт, если РФ вернётся к «международно признанным» границам Украины. Об этом глава государства сообщил на брифинге в Париже 26 марта после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.
«Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно», — добавил политик.
Макрон также выступил в поддержку достижения «мира через силу», но уточнил, что эта концепция не предусматривает отмены рестрикций. Обсуждение снятия ограничений будет вестись в рамках долгосрочного мирного соглашения, заключил президент.
А между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки архитектуры санкций в отношении России. Он подчеркнул, что существующие ограничения должны быть пересмотрены для эффективного урегулирования конфликта на Украине.
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