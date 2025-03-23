Пока не поздно: Во Франции требуют отставки опасно заигравшегося Макрона
Политик Филиппо призвал к импичменту Макрона из-за воинственных слов о России
Во Франции призвали объявить импичмент президенту республики Эмманюэлю Макрону. Соответствующее заявление сделал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в личной соцсети, комментируя воинственные слова французского лидера о главе России Владимире Путине и конфликте на Украине.
«Этот человек [Макрон] опасен. Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно», — написал политик, добавив к посту хештеги «импичмент» и «мир».
Напомним, в начале месяца Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. В своей речи о безопасности он заявил, что Россия представляет опасность для всей Европы и такой статус-кво сохранится на долгие годы. Этим французский лидер не ограничился и на днях анонсировал планы по размещению в Германии истребителей с ядерными боеголовками, а ещё заявил, что к 2035 году во Франции будут развёрнуты гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» РФ.
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