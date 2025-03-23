Пока не поздно: Во Франции требуют отставки опасно заигравшегося Макрона

Во Франции призвали объявить импичмент президенту республики Эмманюэлю Макрону. Соответствующее заявление сделал глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в личной соцсети, комментируя воинственные слова французского лидера о главе России Владимире Путине и конфликте на Украине.

«Этот человек [Макрон] опасен. Надо преградить ему путь, пока не стало слишком поздно», — написал политик, добавив к посту хештеги «импичмент» и «мир».