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Регион
20 марта, 10:52

Мерца и Макрона назвали «евроманьяками и психами», которые ведут Францию к худшему

Политик Филиппо заявил, что Мерц в Бундестаге в своей речи объявил войну России

Глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон Обложка © ТАСС / ЕРА

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут страны к худшему. Он также уточнил, что будущий немецкий канцлер фактически «объявил войну России» в Бундестаге.

«Будущий канцлер Германии Мерц в истерике произнёс речь полную беспрецедентной безответственности и насилия, объявив войну России. <...> Мерц говорит, что он очень близок к Макрону. Два евроманьяка, яростные психи, которые ведут нас к худшему», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью заявления будущего канцлера ФРГ о якобы российских диверсиях в Европе. По его словам, Мерц «врёт» как нацистский пропагандист Йозеф Геббельс. Медведев также выразил надежду, что глава ХДС/ХСС завершит свою карьеру так же, как и гитлеровские предшественники.

Алена Пенчугина
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