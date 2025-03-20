Мерца и Макрона назвали «евроманьяками и психами», которые ведут Францию к худшему

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут страны к худшему. Он также уточнил, что будущий немецкий канцлер фактически «объявил войну России» в Бундестаге.

«Будущий канцлер Германии Мерц в истерике произнёс речь полную беспрецедентной безответственности и насилия, объявив войну России. <...> Мерц говорит, что он очень близок к Макрону. Два евроманьяка, яростные психи, которые ведут нас к худшему», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.