«Потерял берега»: Пушков приземлил будущего канцлера Германии, который собрался воевать с Россией

Член Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на выступление будущего немецкого канцлера Фридриха Мерца перед парламентом, где тот заявил, якобы «Владимир Путин ведёт войну против Европы». Сенатор допустил, что лидер Христианско-демократического союза забыл уроки истории и собирается пойти по стопам нацистских предшественников.

«Мерца понесло. Будущий канцлер Германии совсем потерял берега. Он договорился до того, что Путин якобы «ведёт войну против Европы». И этим, мол, определяются главные обстоятельства, в которых находится Германия. На фоне политики США Мерц производит всё более странное впечатление», — возмутился Пушков.

По словам сенатора, Мерцу и аплодирующим ему депутатам Бундестага нужно пересмотреть видеохронику 1940-х годов, чтобы понять смысл слова «война» и вспомнить о преступлениях гитлеровцев в России. Также Пушков задался вопросом, почему будущий канцлер начал педалировать тему угрозы со стороны Москвы.

«Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — пришёл к выводу Пушков.