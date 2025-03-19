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Регион
19 марта, 16:42

«Изжила себя»: В Германии назвали бесстыдством идею выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН

Хойсген назвал бесстыдством возможное выдвижение Бербок на пост главы ГА ООН

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla

Возможное выдвижение главы МИД Германии Анналены Бербок на пост главы Генеральной Ассамблеи ООН является бесстыдством. Такое мнение выразил бывший руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«Это бесстыдство — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом на изжившую себя модель», — подчеркнул Хойсген в интервью газете Tagesspiegel.

Экс-глава Мюнхенской конференции таким образом прокомментировал замену Хельги Шмидт на Анналену Бербок. Хельга Шмидт ранее занимала пост генерального секретаря ОБСЕ и была опытным дипломатом.

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Напомним, ранее стало известно о планах Правительства Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя ГА ООН после завершения её работы. Ожидается, что дипломат будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя Ассамблеи на 2025-2026 годы. В МИД РФ удивились планам Берлина назначить на этот пост «внучку нациста». По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, подобная инициатива не соответствует духу 80-летия Победы над нацизмом.

Дарья Нарыкова
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