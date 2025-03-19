«Изжила себя»: В Германии назвали бесстыдством идею выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН

Напомним, ранее стало известно о планах Правительства Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя ГА ООН после завершения её работы. Ожидается, что дипломат будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя Ассамблеи на 2025-2026 годы. В МИД РФ удивились планам Берлина назначить на этот пост «внучку нациста». По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, подобная инициатива не соответствует духу 80-летия Победы над нацизмом.