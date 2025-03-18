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18 марта, 17:16
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Захарову удивил план Германии назначить «внучку нациста» главой ГА ООН

Захарова: Странно будет видеть внучку нациста Бербок на посту главы ГА ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о намерениях Германии выдвинуть Анналену Бербок, министра иностранных дел, на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. По её словам, такая инициатива не соответствует духу 80-летия Победы над нацизмом.

Захарова указала на сомнительность кандидатуры Бербок в связи с её семейной историей, подчеркнув, что она открыто выражает гордость за «подвиг» своего деда, который, по сообщениям СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — заявила Захарова в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, правительство Германии планирует выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН после завершения её работы в федеральном правительстве. Ожидается, что она будет представлена как кандидат от Германии на пост председателя Ассамблеи на 2025-2026 годы.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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