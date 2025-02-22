Захарова раскритиковала слова Бербок об угрозе увеличить давление на США

В частности, Бербок настаивала на увеличении давления на Вашингтон в связи с поведением Дональда Трампа на фоне украинского кризиса. Глава МИД ФРГ уверена, что тогда в США поймут, что им «максимально есть что терять», если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы. В ответ представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о сохраняющихся в немецкой Конституции юридических положениях, содержащих термины «оккупационный режим» и «оккупационные власти».