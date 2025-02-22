Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 22:00

Захарова раскритиковала слова Бербок об угрозе увеличить давление на США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес США, отметив, что влияние на Штаты возможно лишь в случае прекращения американской поддержки европейских либеральных режимов.

В частности, Бербок настаивала на увеличении давления на Вашингтон в связи с поведением Дональда Трампа на фоне украинского кризиса. Глава МИД ФРГ уверена, что тогда в США поймут, что им «максимально есть что терять», если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы. В ответ представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о сохраняющихся в немецкой Конституции юридических положениях, содержащих термины «оккупационный режим» и «оккупационные власти».

«Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?» — задала риторический вопрос Захарова.

Миронов объяснил Life.ru, почему помешанных на войне в Европе выкинули из переговоров
Миронов объяснил Life.ru, почему помешанных на войне в Европе выкинули из переговоров

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул европейским странам ультиматум, и дал им три недели на капитуляцию Украины. Об этом сообщил финский депутат Европарламента Мика Аалтола.

Обложка ©

Telegram/Мария Захарова

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • Мария Захарова
  • США
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar