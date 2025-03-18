Анналену Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН

Правительство Германии намерено выдвинуть главу Министерства иностранных дел Анналену Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники.

Согласно информации из правительственных кругов Берлина, после завершения своей работы в федеральном правительстве Бербок планирует занять высокую позицию в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Предполагается, что она будет представлена как кандидат от Германии на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы.