Анналену Бербок планируют выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН
DPA: Германия намерена выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН
Правительство Германии намерено выдвинуть главу Министерства иностранных дел Анналену Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники.
Согласно информации из правительственных кругов Берлина, после завершения своей работы в федеральном правительстве Бербок планирует занять высокую позицию в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Предполагается, что она будет представлена как кандидат от Германии на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы.
Ранее Анналена Бербок призналась, что в прошлом подвергалась сексуальным домогательствам. По её словам, она пережила «много-много» подобных случаев, один из которых произошёл ещё в школе.
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