Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о новом пакете помощи Украине в 700 миллиардов евро, отметив её «математические способности» и намекнув на её позорную ошибку о «развороте на 360 градусов». Это заявление было сделано в ответ на публикацию Berliner Zeitung, утверждающую, что Бербок «проговорилась» о сумме нового финансового пакета ЕС для Украины.

«Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убеждённых провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это опредёленно заслуживает уважения», — пошутил в ответ Сийярто.

По его словам, Венгрия против использования средств налогоплательщиков для финансирования войны, так как экономика Европы испытывает трудности. Он подчеркнул, что у Европы нет ресурсов для отправки миллиардов на Украину и призвал сосредоточиться на переговорах для достижения мира.