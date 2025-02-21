Сийярто пошутил о математических способностях Бербок
Сийярто припомнил Бербок ошибку про «360 градусов», комментируя её слова о Киеве
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о новом пакете помощи Украине в 700 миллиардов евро, отметив её «математические способности» и намекнув на её позорную ошибку о «развороте на 360 градусов». Это заявление было сделано в ответ на публикацию Berliner Zeitung, утверждающую, что Бербок «проговорилась» о сумме нового финансового пакета ЕС для Украины.
«Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убеждённых провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это опредёленно заслуживает уважения», — пошутил в ответ Сийярто.
По его словам, Венгрия против использования средств налогоплательщиков для финансирования войны, так как экономика Европы испытывает трудности. Он подчеркнул, что у Европы нет ресурсов для отправки миллиардов на Украину и призвал сосредоточиться на переговорах для достижения мира.
Напомним, Бербок опозорилась на Мюнхенской конференции, когда отвечала на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Она заявила, что весь мир будет счастлив, если Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. В российском МИД после этого рекомендовали Бербок «выучить хоть один школьный предмет».
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