«Не дотягивает»: В Госдуме оценили идею назначения Бербок на пост главы ГА ООН

Уровень профессионализма и образованности главы МИД Германии Анналены Бербок никак не дотягивает до поста главы Генеральной Ассамблеи ООН. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Уровень профессионализма и образованности этого человека не дотягивает. Хотя я понимаю, что рамки здесь очень низкие для министра иностранных дел ФРГ и требования небольшие. Но точно никак и близко не подходят до уровня Организации Объединённых Наций», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Чепа предположил, что Бербок вряд ли хорошо разбирается в географии. По его словам, уровень компетентности и образования у дипломата «крайне низкий». Кроме того, факт родства Бербок с дедом-нацистом «не соответствует» уровню предполагаемой должности. Парламентарий отметил, что РФ помнит, как формировалась ООН, а также, какие принципы закладывались в основу её создания. В заключении Чепа назвал возможное назначение немецкого дипломата на должность главы ГА ООН кощунством и цинизмом.