«Не дотягивает»: В Госдуме оценили идею назначения Бербок на пост главы ГА ООН
Депутат Чепа назвал кощунством идею назначения Бербок на пост главы ГА ООН
Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Уровень профессионализма и образованности главы МИД Германии Анналены Бербок никак не дотягивает до поста главы Генеральной Ассамблеи ООН. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Уровень профессионализма и образованности этого человека не дотягивает. Хотя я понимаю, что рамки здесь очень низкие для министра иностранных дел ФРГ и требования небольшие. Но точно никак и близко не подходят до уровня Организации Объединённых Наций», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Чепа предположил, что Бербок вряд ли хорошо разбирается в географии. По его словам, уровень компетентности и образования у дипломата «крайне низкий». Кроме того, факт родства Бербок с дедом-нацистом «не соответствует» уровню предполагаемой должности. Парламентарий отметил, что РФ помнит, как формировалась ООН, а также, какие принципы закладывались в основу её создания. В заключении Чепа назвал возможное назначение немецкого дипломата на должность главы ГА ООН кощунством и цинизмом.
Напомним, что Правительство Германии планирует выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН после завершения её работы. Ожидается, что она будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя Ассамблеи на 2025-2026 годы.